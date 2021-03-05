Вратарь "Тампы" Василевский установил рекорд клуба по длительности "сухой" серии в НХЛ

ТАСС, 5 марта. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский установил рекорд команды по продолжительности "сухой" серии в матчах регулярного чемпионата.

Василевский не пропускал на протяжении 228 минут 9 секунд, что является лучшим показателем в истории клуба. Россиянин превзошел достижение Джона Грэма (202:46), установленное в сезоне-2005/06.

Результат Василевского также является 28-м в истории НХЛ. На первом месте находится Алек Коннелл, который, выступая за "Оттаву", не пропускал на протяжении 460 минут 49 секунд в сезоне-1927/28. Лучшим среди россиян является Илья Брызгалов, занимающий 11-е место (249:43, "Филадельфия, 2011-12).

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. Россиянин является чемпионом мира 2014 года, победителем Кубка Стэнли (2020), обладателем приза лучшему вратарю НХЛ (2019).