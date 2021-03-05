Шайба Анисимова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ против "Калгари"

В составе "Калгари" отличились Бретт Ритчи (3-я минута), Диллон Дюбе (3, 27, 42), Шон Монахан (12), Джош Лейво (20), Дерек Райан (48). У "Оттавы" заброшенными шайбами отметились Джош Норрис (6), Артем Анисимов (43), Райан Дзингел (47).

ТАСС, 5 марта. "Калгари" со счетом 7:3 обыграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Анисимов забил второй гол в нынешнем сезоне НХЛ, всего на его счету 4 очка (2 гола + 2 передачи) в 12 матчах. Его одноклубники Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.

"Оттава" набрала 17 очков после 26 матчей и занимает последнее, седьмое место в таблице Северного дивизиона. "Калгари" находится на пятой позиции, набрав 24 очка за 24 игры.

"Калгари" 7 марта в гостях сыграет против "Эдмонтона", а 8 марта примет "Оттаву".

В других матчах игрового дня "Флорида" на выезде обыграла "Нэшвилл" (5:4), голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам. "Коламбус" в гостях победил "Даллас" (3:2), вратарь хозяев Антон Худобин отбил 19 ударов.