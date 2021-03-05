{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА в феврале получило от атлетов три запроса на использование запрещенных препаратов

В январе таких запросов было восемь
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале получило от отечественных спортсменов три запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

"В феврале в РУСАДА поступило три запроса от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов", - сообщили в пресс-службе. В январе таких запросов было восемь.

В 2020 году в РУСАДА поступило 67 запросов, в 2019-м - 104.

Теги
РоссияДопинг
НХЛ
Двукратный победитель Кубка Стэнли Дэррил Саттер возглавил клуб НХЛ "Калгари"
На этом посту он сменил Джеффа Уорда
Читать полностью