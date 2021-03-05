Футболист "Баварии" Мюллер провел двухнедельный карантин в подвале собственного дома

ТАСС, 5 марта. Футболист германской "Баварии" Томас Мюллер во время двухнедельного карантина переехал в подвал своего дома, чтобы не заразить родственников коронавирусной инфекцией. Комментарий футболиста приводит AFP.

Мюллер заразился коронавирусом в январе перед финальным матчем клубного чемпионата мира против мексиканского "Тигрес" (1:0). После двухнедельного карантина игрок вернулся к тренировкам в общей группе.

"Чтобы не заразить жену, я оставался в гостевой комнате в подвале и не имел никаких контактов с другими людьми, - сказал Мюллер. - Мне повезло, что было легкое течение болезни, три дня симптомов, похожих на грипп".

Мюллеру 31 год, он является воспитанником "Баварии" и всю карьеру выступает за мюнхенский клуб. Вместе с "Баварией" Мюллер восемь раз становился чемпионом Германии, по пять раз выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Вместе с национальной командой Мюллер стал чемпионом мира в 2014 году, а также бронзовым призером мирового первенства (2010). Кроме того, Мюллер является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016).