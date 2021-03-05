Российские футболистки сыграют с командой Португалии в стыковых матчах чемпионата Европы

ТАСС, 5 марта. Женская сборная России по футболу сыграет с командой Португалии в стыковых матчах за право участия в основном раунде чемпионата Европы 2021 года. Жеребьевка прошла в пятницу.

В других стыковых матчах сборная Украины сыграет с командой Северной Ирландии, а чешские футболистки встретятся со швейцарками.

"Нам попалась Португалия, это очень сильная команда, не случайно в своей отборочной группе она потерпела всего одно поражение, - приводит комментарий главного тренера сборной России Юрия Красножана пресс-служба Российского футбольного союза. - Португалки - не подарок, но и мы тоже. Сбор в Турции убедил в том, что наши девочки способны на многое и точно сделают все возможное для победы. Словом, легко не будет ни нам, ни Португалии".

Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира Евро-2021. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах. Стыковые игры пройдут с 7 по 13 апреля, победители определятся по итогам двух матчей. Первую встречу против португалок россиянки проведут в гостях.

Ранее участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (как страна - организатор турнира) Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германия, которые выиграли свои группы, и команды Исландии, Италии и Австрия, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд групп.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.