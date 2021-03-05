"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 5 марта. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "Уфа-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (29-я и 74-я минуты) и Владислав Картаев (33). У "Трактора" отличились Виталий Кравцов (12) и Ник Бэйлен (57).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет в Челябинске 7 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 "Трактор" во втором раунде выиграл серию со счетом 4-3.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Салават Юлаев" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. "Трактор" четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).