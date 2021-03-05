Чемпион UFC Ян вошел в весовую категорию перед церемонией взвешивания титульного боя

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян не имеет проблем с весом перед официальной церемонией взвешивания перед боем с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"С весом все хорошо", - сказал собеседник агентства. Позднее пройдет официальная церемония взвешивания.

Поединок Ян - Стерлинг пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.