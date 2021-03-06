Чемпион UFC Ян проведет первую защиту титула

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян проведет первую защиту титула против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259. Бой состоится в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени.

Поединок против Стерлинга станет первой завитой титула для Яна, он должен был пройти еще в декабре 2020 года. Однако был перенесен после обращения Яна. В преддверии поединка спортсмены устроили словесную перепалку. Ян несколько раз назвал своего соперника "мышью" и "курицей".

Также в рамках турнира свой бой проведет член команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев, его соперником станет американец Дрю Добер. Махачев не выступал с 2019 года, его поединки несколько раз срывались.

Еще один россиянин Аскар Аскаров проведет бой против бывшего претендента на чемпионский титул Джозефа Бенавидеса. Аскаров не смог уложиться в лимит весовой категории и выплатит своему сопернику 20% гонорара от поединка.

Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.

Турнир возглавит бой между чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей и обладателем титула в полутяжелом весе Яном Блаховичем. Помимо этого, свой поединок проведет чемпионка в легчайшей весовой категории Аманда Нуньес из Бразилии. Ее соперницей станет австралийка Меган Андерсон.