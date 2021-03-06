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НХЛ

"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ. Капризов отдал два голевых паса

Встреча закончилась со счетом 5:1
Кирилл Капризов (слева) AP Photo/Ringo H.W. Chiu)
Описание
Кирилл Капризов (слева)
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

ТАСС, 6 марта. "Миннесота" на выезде со счетом 5:1 обыграла "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Миннесоты" голами отметились Матс Цуккарелло (5-я минута), Бред Хант (14), Ник Бьюгстад (15), Джордан Гринвэй (26), Кевин Фиала (59). У "Аризоны" отличился Клейтон Келлер (45).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал два голевых паса, всего на его счету 19 очков (6 голов + 13 передач) в 21 матче дебютного сезона в НХЛ. Защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

"Миннесота" набрала 27 очков в 21 матче и занимает четвертую строчку в таблице Западного дивизиона. "Аризона" с 23 очками за 23 игры находится на шестом месте.

Следующий матч команды проведут 7 марта в Финиксе (штат Аризона).

В других матчах игрового дня "Сент-Луис" в гостях победил "Лос-Анджелес" (3:2 ОТ), "Чикаго" дома обыграл "Тампу" (4:3 Б).

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