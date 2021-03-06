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Футбол в России

Агент чемпиона мира Рами заявил, что футболист готов рассмотреть предложения из России

Рами перешел в "Сочи" в феврале 2020 года, однако не сыграл за клуб ни одного матча и сейчас выступает за португальскую "Боавишту"
Адиль Рами Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Адиль Рами
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Бывший футболист "Сочи" Адиль Рами, ныне выступающий за португальскую "Боавишту", готов рассмотреть варианты перехода в один из клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал агент игрока Рубен Хавьер Косо Руис.

"Адиль замечательно чувствует себя в "Боавиште", - сказал агент. - Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть".

Рами перешел в "Сочи" в феврале 2020 года на правах свободного агента, однако не сыграл за клуб ни одного матча и в мае покинул команду. Как заявлял защитник через адвоката, "Сочи" не выполнял контрактных обязательств перед ним и не платил ему зарплату.

Рами 35 лет, ранее он играл за турецкий "Фенербахче", французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью" и итальянский "Милан". В составе сборной Франции футболист стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы - 2016.

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