Защитника "Бостона" Карло отправили в больницу после силового приема Уилсона в матче НХЛ

Матч команд прошел в ночь на субботу, победу одержал "Бостон" (5:1). Эпизод с участием Карло и Уилсона произошел в конце первого периода. Защитник "Бостона" в углу площадки боролся за шайбу, Уилсон провел силовой прием и попал сопернику плечом в голову, которая была опущена. Карло с трудом поднялся с ног и не смог продолжить встречу, а форвард "Вашингтона" не понес никакого наказания.

ТАСС, 6 марта. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Брендон Карло отправлен в больницу после силового приема нападающего "Вашингтона" Тома Уилсона. Об этом рассказал главный тренер команды Брюс Кэссиди, комментарий которого приводит USA Today .

"Карло доставлен в больницу, - сказал Кэссиди. - Я ясно видел, что Уилсон попал ему прямо в голову, это был подлый прием, он делал такое и раньше".

Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт не согласился с коллегой. "Я видел момент, Карло стоял на ногах, это выглядело как мощный силовой прием, - сказал наставник столичного клуба. - Не знаю точно, что там произошло, но для меня это был обычный силовой прием".

Позже по ходу матча Уилсон дважды дрался с игроками "Бостона". На счету форварда "Вашингтона" 17 очков (7 шайб + 10 передач) в 21 матче. Карло набрал 3 (2+1) очка в 21 игре.