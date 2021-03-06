Более 350 штангистов из 37 стран вошли в финальные заявки на чемпионат Европы в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Согласно финальным заявкам, поданным национальными федерациями, к участию в апрельском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве готовятся 356 спортсменов из 37 стран. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 3 по 11 апреля во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Были обработаны финальные заявки. Общее число спортсменов - 356 человек (180 мужчин и 176 женщин) из 37 стран, а также 210 тренеров и специалистов", - сказал Кишкин.

"1 апреля состоится совещание тренеров-представителей и пройдет окончательная сверка, - продолжил собеседник агентства. - После сверки число спортсменов может сократиться, так как в финальные заявки было разрешено также вносить фамилии двух запасных (у мужчин и женщин)".

В финальную заявку сборных России входят 24 спортсмена: Надежда Панова (весовая категория до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Кристина Новицкая и Светлана Ершова (обе - до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе - до 64 кг), Яна Сотиева и Анастасия Романова (обе - до 76 кг), Дарья Ахмерова и Дарья Рязанова (обе - до 87 кг), а также Зульфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров и Аслан Каскулов (оба - до 73 кг), Вячеслав Яркин (81 кг), Роман Чепик (89 кг), Георгий Купцов и Артур Бабаян (оба - до 96 кг), Александр Кибанов и Федор Петров (оба - до 102 кг), Тимур Наниев и Хас-Магомед Балаев (оба - до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг). 1 апреля российская заявка будет сокращена до 20 человек (10 мужчин и 10 женщин).

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в апреле 2020 года, затем его планировалось провести в начале июня, потом - в конце октября - начале ноября. Причиной неоднократных переносов этих соревнований стала пандемия коронавируса.