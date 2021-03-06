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Фигурное катание

Кошевая заявила, что не возобновит карьеру фигуристки после окончания дисквалификации

Спортсменка была дисквалифицирована до 6 марта 2021 года за нарушение антидопинговых правил во время Универсиады в Красноярске
Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Кошевая, чей срок дисквалификации истекает 6 марта, не намерена возобновлять карьеру спортсменки. Об этом Кошевая заявила ТАСС.

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Кошевая была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен диуретик торасемид, который сам по себе не является допингом, но помогает быстрее выводить из организма другие запрещенные препараты. В ходе расследования Кошевая призналась в употреблении вещества, отметив, что не знала о том, что оно является запрещенным. Фигуристка приняла препарат для того, чтобы снять отек ноги, предварительно ни с кем не посоветовавшись.

"Во время дисквалификации я каталась в шоу, - сказала 20-летняя Кошевая. - Также в настоящее время я учусь, хочу работать тренером в парном катании. Карьеру буду продолжать, но только не в качестве спортсменки".

Кошевая на Универсиаде в Красноярске выступала в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Спортсмены тогда завоевали бронзовые награды. Правила Международной федерации университетского спорта (FISU) предусматривают автоматическую аннуляцию результатов в случае нарушения антидопинговых правил.

Другой диуретик, фуросемид, стал причиной дисквалификации российской фигуристки Марии Сотсковой, которая была отлучена от спорта на 10 лет.

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