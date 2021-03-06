В благотворительном лыжном забеге в Перми приняли участие 550 человек

ПЕРМЬ, 6 марта. /ТАСС/. Благотворительный лыжный забег "Олимпийская лыжня", организованный фондом саночника Альберта Демченко, состоялся в субботу в Перми на базе "Динамо", участие в нем приняли 550 человек. Средства, собранные во время мероприятия, направят на помощь детям с особенностями в развитии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В спортивном празднике приняли участие мужчины и женщины, дети, профессионалы и любители - всего 550 человек. По итогам проведения благотворительного зимнего старта "Олимпийская лыжня" фонд "Спортивный дом Альберта Демченко" продолжит проект по сенсорной интеграции детей с особенностями развития", - говорится в сообщении.

В Министерстве физической культуры и спорта Пермского края, при поддержке которого состоялась "Олимпийская лыжня", ТАСС уточнили, что на благотворительном спортивном празднике удалось собрать 243 тыс. рублей.

По словам Демченко, на забег зарегистрировались 100% от запланированного организаторами количества участников. Они прошли на выбор одну из четырех дистанций: 1, 3, 5 и 10 км. При этом все старты в целях обеспечения эпидемиологической безопасности проходили по интервальному принципу: по 10 человек бежали каждые 30 секунд. Также все желающие могли сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах, подкрепиться на полевой кухне.