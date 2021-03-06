Чернышенко: новая цифровая платформа сделает спорт доступнее

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Новая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" позволит привлечь в спорт большее количество людей, сделает его более доступным. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время своей поездки в Республику Татарстан по итогам посещения объектов новой инфраструктуры в преддверии чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года.

"Татарстан в числе шести пилотных регионов по внедрению инструментов этой цифровой платформы, задачи в этой части предельно понятны - сделать спорт доступнее, организовать онлайн-запись в спортивные школы и секции для взрослых и детей и отслеживать динамику спортивных результатов. Кроме этого, проект позволит сделать систему прозрачнее в плане отчетности и повысит мотивацию для спортсменов. За счет онлайн-инструментов мы исключаем бюрократию, например, при присвоении спортивных званий или разрядов", - отметил Чернышенко.

Также вице-премьер сообщил, что новая платформа позволит получать объективные данные о вовлеченности граждан в спорт.

По поручению президента РФ данная платформа должна быть запущена в полном объеме до октября 2021 года.