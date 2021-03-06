Чернышенко поручил эффективно использовать объекты ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Объекты чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Казани после завершения турнира должны быть эффективно использованы в качестве наследия. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Казань и осмотра Дворца водных видов спорта.

Для проведения чемпионата мира в Казани планируется строительство многофункциональной арены для плавания и синхронного плавания с вместимостью от 15 до 18 тыс. зрителей.

"Через четыре года наша страна и Казань вновь станут местом притяжения любителей и профессионалов по водным видам спорта из самых разных уголков земного шара. В 2015 году Россия впервые принимала чемпионат мира, он прошел в Казани, и у Татарстана большой опыт успешного проведения крупных международных турниров. Поэтому нет сомнений в том, что следующий чемпионат будет организован на достойном уровне", - сказал Чернышенко.

"Ожидается участие около 2,5 тыс. спортсменов почти из 200 стран мира. Нам очень важно продумать, как максимально полезно для спортсменов и любителей задействовать все подготовленные объекты после турнира", - добавил он.

Вице-премьеру сообщили, что для проведения турнира на арене планируется смонтировать два крупных временных бассейна, которые затем будут размещены в регионах страны уже как капитальные строения. Сам объект станет единственным круглогодичным многофункциональным физкультурно-спортивным, культурным и досуговым центром в Приволжском федеральном округе.