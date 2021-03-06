Царукян считает, что Ян нокаутирует Стерлинга в четвертом или пятом раунде на турнире UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян нокаутирует американца Алджамейна Стерлинга. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC Арман Царукян.

"У Яна намного больше преимуществ - бокс, да и вся ударная техника, выносливость, прессинг. Даю Стерлингу только десять процентов. Может быть все, но я уверен в победе Яна. Я думаю, что в четвертом или пятом раунде он должен нокаутировать Стерлинга", - сказал Царукян.

Бой Ян - Стерлинг пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.