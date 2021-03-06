Создание объектов ЧМ по водным видам спорта в Казани потребует 19,6 млрд рублей

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Реализация проектов Международного центра развития водных видов спорта и возведение многофункциональной арены к чемпионату мира 2025 года потребуют свыше 19,6 млрд рублей инвестиций. Об этом говорится в презентации Минспорта Татарстана, представленной вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

По данным из презентации стоимость проектирования, сопровождения и строительства Международного центра развития водных видов спорта (включая хайдайвинг) составит 3,3 млрд рублей. На реализацию проекта многофункциональной арены потребуется 16,3 млрд рублей.

Международный центр развития планируют построить рядом с Дворцом водных видов спорта. В нем будет размещен бассейн 25 на 33 м с вышкой для прыжков в воду и хайдайвинга. Его вместимость - до 2 тыс. зрителей.

"Решение принято о том, что это [чемпионат мира] нужно проводить", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время презентации. Он также отметил, что проект по строительству многофункционального спортивного комплекса имеет большой инвестиционный потенциал, поэтому уже на подготовительном этапе нужно найти частного соинвестора. "По поводу проектирования - хорошо бы найти инвестора, который бы проинвестировал проектирование", - отметил Чернышенко.

В 2021 году Казань примет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, в 2024 году - чемпионат Европы по водным видам спорта, в 2025 году - чемпионат мира по водным видам спорта.