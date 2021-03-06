Гандболистки ЦСКА проиграли словенскому "Криму" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 6 марта. Гандболистки московского ЦСКА на выезде уступили словенскому "Криму" со счетом 20:25 в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Пары первого раунда плей-офф определялись по положению команд в турнирной таблице группового этапа. ЦСКА занял второе место в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах, "Крим" завершил групповой этап на седьмом месте группы А с 7 очками.

Четвертьфиналисты определятся по сумме двух встреч. Ответный матч пройдет в Москве 13 марта. В турнире также принимает участие российская команда "Ростов-Дон". Финал запланирован на 30 мая.