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КХЛ

"Динамо" отыгралось за три секунды до сирены и победило "Северсталь" в матче плей-офф КХЛ

Московский клуб повел в серии со счетом 2-1
Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Московское "Динамо" в гостях обыграло череповецкую "Северсталь" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 180 зрителей и завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе московского клуба отличились Дмитрий Кагарлицкий (60-я минута) и Даниил Тарасов (80). У череповчан шайба на счету Якоба Берглунда (48).

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Динамо". В первом матче победу одержало "Динамо" (1:0), во втором победила "Северсталь" (5:2). Четвертый матч команды проведут 8 марта в Череповце.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала "Северсталь" (3:2, по буллитам), в другом - "Динамо" (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). "Северсталь" пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.

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