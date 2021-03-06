"Динамо" отыгралось за три секунды до сирены и победило "Северсталь" в матче плей-офф КХЛ

В составе московского клуба отличились Дмитрий Кагарлицкий (60-я минута) и Даниил Тарасов (80). У череповчан шайба на счету Якоба Берглунда (48).

ТАСС, 6 марта. Московское "Динамо" в гостях обыграло череповецкую "Северсталь" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 180 зрителей и завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Динамо". В первом матче победу одержало "Динамо" (1:0), во втором победила "Северсталь" (5:2). Четвертый матч команды проведут 8 марта в Череповце.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала "Северсталь" (3:2, по буллитам), в другом - "Динамо" (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. "Динамо" лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). "Северсталь" пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.