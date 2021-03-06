"Ростов" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 12 580 зрителей.

На 40-й минуте мяч влетел в ворота хозяев от защитника "Сочи" Ивана Миладиновича. Гол не был засчитан из-за офсайда. В компенсированное ко второму тайму время после использования системы видеоассистента рефери (VAR) был удален вышедший на замену полузащитник гостей Никита Бурмистров. Лучшим игроком матча признан полузащитник "Ростова" Данил Глебов.

"Ростов" прервал победную серию "Сочи" в РПЛ, которая составляла четыре матча. В предыдущий раз подопечные Владимира Федотова не смогли выиграть в чемпионате 29 ноября 2020 года, уступив в гостях екатеринбургскому "Уралу" (0:1).

В турнирной таблице "Ростов" занимает пятое место, набрав 34 очка, "Сочи" с 37 очками идет третьим.

В следующем туре команда под руководством Валерия Карпина 12 марта в гостях сыграет с подмосковными "Химками", а сочинский клуб 14 марта на выезде встретится с московским "Локомотивом".