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Футбол в России

"Ростов" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Защитник "Сочи" Иван Новосельцев и нападающий "Ростова" Али Соу Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Защитник "Сочи" Иван Новосельцев и нападающий "Ростова" Али Соу
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 12 580 зрителей.

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На 40-й минуте мяч влетел в ворота хозяев от защитника "Сочи" Ивана Миладиновича. Гол не был засчитан из-за офсайда. В компенсированное ко второму тайму время после использования системы видеоассистента рефери (VAR) был удален вышедший на замену полузащитник гостей Никита Бурмистров. Лучшим игроком матча признан полузащитник "Ростова" Данил Глебов.

"Ростов" прервал победную серию "Сочи" в РПЛ, которая составляла четыре матча. В предыдущий раз подопечные Владимира Федотова не смогли выиграть в чемпионате 29 ноября 2020 года, уступив в гостях екатеринбургскому "Уралу" (0:1).

В турнирной таблице "Ростов" занимает пятое место, набрав 34 очка, "Сочи" с 37 очками идет третьим.

В следующем туре команда под руководством Валерия Карпина 12 марта в гостях сыграет с подмосковными "Химками", а сочинский клуб 14 марта на выезде встретится с московским "Локомотивом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА21124537-1940
3Сочи21107432-2237
4Спартак20105533-2335
5Ростов21104726-2234
6Динамо20103726-2233
7Локомотив2094723-2531
8Краснодар2094737-2131
9Рубин2094726-2531
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал20410618-2522
13Ротор21461112-3118
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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