"Ростов-Дон" обыграл "Подравку" в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 6 марта. Гандболистки команды "Ростов-Дон" на выезде обыграли хорватскую "Подравку" со счетом 29:20 в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Пары первого раунда плей-офф определялись по положению команд в турнирной таблице группового этапа. "Ростов-Дон" занял первое место в группе А, набрав 21 очко в 14 матчах, "Подравка" завершила групповой этап на последнем, восьмом месте группы В с 4 очками.

Четвертьфиналисты определятся по сумме двух встреч. Ответный матч пройдет в Ростове-на-Дону 14 марта. В турнире также принимает участие российская команда ЦСКА. Финал запланирован на 30 мая.