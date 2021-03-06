Левандовский ответил Холанду хет-триком. "Бавария" одержала волевую победу над "Боруссией"

Уже в дебюте встречи чемпион Германии уступал со счетом 0:2 после голов 20-летнего норвежца Эрлинга Холанда на 2-й и 9-й минутах.

ТАСС, 6 марта. Мюнхенская "Бавария" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2.

ХО-ХО-ХОЛАНД оформил дубль в Дер Класикер за 9 минут Эй, «Боруссия» так нечестно – у вас какая-то машина на поле pic.twitter.com/fuzQ277WYw

Однако лучший бомбардир трех последних сезонов лиги поляк Роберт Левандовский ответил хет-триком, забив на 26, 44 (пенальти) и 90-й минутах. Еще один мяч на счету Леона Горецки (88).

А вот так «Бавария» прибила «Боруссию» в концовке Два гола за две минуты от Горетцки и Левандовского. Ну как они это делают? pic.twitter.com/4b9rDx6HHC

В последний раз "Боруссия" обыгрывала "Баварию" в чемпионате Германии 10 ноября 2018 года (3:2). На "Альянц-Арене" же мюнхенская команда не уступает принципиальному сопернику с 12 апреля 2014 года (0:3). В гонке бомбардиров чемпионата продолжает лидировать Левандовский (31 мяч), Холанд с 19 голами идет на втором месте.

Чемпион Германии восьми последних сезонов "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 24 матчей. "Боруссия" идет шестой, имея в активе 39 очков после 24 встреч.