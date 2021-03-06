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Футбол в Германии

Левандовский ответил Холанду хет-триком. "Бавария" одержала волевую победу над "Боруссией"

Норвежский вундеркинд сделал дубль в дебюте встречи, но лучший футболист мира прошлого года склонил чашу весов в сторону мюнхенского гегемона
Роберт Левандовский EPA-EFE/Sebastian Widmann
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/Sebastian Widmann

ТАСС, 6 марта. Мюнхенская "Бавария" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2.

Уже в дебюте встречи чемпион Германии уступал со счетом 0:2 после голов 20-летнего норвежца Эрлинга Холанда на 2-й и 9-й минутах.

Однако лучший бомбардир трех последних сезонов лиги поляк Роберт Левандовский ответил хет-триком, забив на 26, 44 (пенальти) и 90-й минутах. Еще один мяч на счету Леона Горецки (88).

В последний раз "Боруссия" обыгрывала "Баварию" в чемпионате Германии 10 ноября 2018 года (3:2). На "Альянц-Арене" же мюнхенская команда не уступает принципиальному сопернику с 12 апреля 2014 года (0:3). В гонке бомбардиров чемпионата продолжает лидировать Левандовский (31 мяч), Холанд с 19 голами идет на втором месте.

Чемпион Германии восьми последних сезонов "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 24 матчей. "Боруссия" идет шестой, имея в активе 39 очков после 24 встреч.

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В следующем туре подопечные Ханса-Дитера Флика 13 марта на выезде сыграют против бременского "Вердера", а 17 марта действующий победитель Лиги чемпионов дома проведет ответную встречу 1/8 финала турнира против итальянского "Лацио" (результат первого матча - 4:1). "Боруссия" в 25-м туре чемпионата 13 марта примет берлинскую "Герту", а 9 марта сыграет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Севильи" (результат первого матча - 3:2).

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