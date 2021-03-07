Россиянин Аскаров выиграл у Бенавидеса на турнире UFC 259

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров выиграл у бывшего претендента на чемпионский титул Джозефа Бенавидеса в поединке наилегчайшей весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259. Соревнования проходят без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.

Россиянин победил единогласным решением судей. Он не смог уложиться в лимит весовой категории и выплатит своему сопернику 20% гонорара от поединка.

Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 13 побед, одна ничья и ни одного поражения. На счету 36-летнего Бенавидеса 35 боев, в которых он одержал 28 побед (восемь нокаутом) и потерпел восемь поражений.

Позднее в воскресенье на турнире пройдут поединки Ислам Махачев (Россия) - Дрю Добер (США) и Петр Ян (Россия) - Алджамейн Стерлинг (США).