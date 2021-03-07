В НБА могут отменить ограничения на заполняемость трибун в следующем сезоне

ТАСС, 7 марта. Ограничения на заполняемость арен на матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) могут быть сняты в следующем сезоне. Об этом на пресс-конференции перед Матчем всех звезд заявил комиссар лиги Адам Сильвер, комментарий которого приводит агентство Reuters.

Сильвер подчеркнул, что в следующем году лига не будет проводить игры в других странах.

"Во-первых, у нас пока нет планов проводить выездные игры в следующем сезоне, - сказал Сильвер. - Скорее всего, мы не будем выезжать за границу, чтобы проводить матчи. Однако мы сохраняем надежду на то, что сроки проведения следующего сезона будут наиболее близки к привычным. Честно говоря, в данный момент я довольно оптимистично смотрю на то, что мы сможем начать следующий сезон как запланировано и что приблизительно половина команд лиги уже сейчас пускает на трибуны какую-то часть болельщиков".

"Если производство вакцин продолжится такими же темпами и они останутся такими же эффективными в борьбе с вирусом и его новыми штаммами, то мы надеемся, что в следующем сезоне мы сможем увидеть относительно заполненные трибуны", - добавил комиссар лиги.