Аскаров заявил, что хочет провести бой против Морено

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Аскар Аскаров хотел бы провести поединок против мексиканца Брэндона Морено в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Аскаров заявил ТАСС.

Ранее в воскресенье Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей.

"Было бы интереснее подраться против Морено. Но если выиграет Фигейредо, для меня нет разницы", - сказал Аскаров.

Морено в июне проведет бой против Дейвесона Фигейредо за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.