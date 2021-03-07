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Аскаров заявил, что хочет провести бой против Морено

Морено встретится с Фигейредо в июне в бою за титул в наилегчайшем весе

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Аскар Аскаров хотел бы провести поединок против мексиканца Брэндона Морено в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Аскаров заявил ТАСС.

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Ранее в воскресенье Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей.

"Было бы интереснее подраться против Морено. Но если выиграет Фигейредо, для меня нет разницы", - сказал Аскаров.

Морено в июне проведет бой против Дейвесона Фигейредо за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

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