"Сент-Луис" уступил "Лос-Анджелесу" в первом матче Тарасенко в сезоне

ТАСС, 7 марта. "Сент-Луис" в овертайме проиграл "Лос-Анджелесу" со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Сент-Луиса" отличились Дэвид Перрон (1-я минута), Натан Уолкер (5), Райан О'Райлли (12). У "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Анже Копитар (14, 39), Мэтт Луфф (40) и Адриан Кемпе (62).
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сыграл первый матч в сезоне. Он провел на льду 15 минут 40 секунд, нанес четыре броска в створ и завершил встречу с показателем полезности "-2". В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. За команду также выступает нападающий Иван Барбашев, он пропустил игру из-за травмы.
"DADDY!!!!!"— St. Louis Blues (@StLouisBlues) March 7, 2021
The Tarasenko kids seeing @tara9191 on the screen is the most wholesome thing you'll see today ( Yana Tarasenko) #stlblues pic.twitter.com/qRsGpjsBYq
В турнирной таблице Западного дивизиона "Сент-Луис" занимает второе место, имея в активе 31 очко в 25 играх. "Лос-Анджелес" идет пятым, набрав 25 очков в 23 матчах. 9 марта "Сент-Луис" в гостях сыграет с "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" на выезде встретится с "Аризоной".
Тарасенко 29 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 508 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.