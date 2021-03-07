"Сент-Луис" уступил "Лос-Анджелесу" в первом матче Тарасенко в сезоне

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сыграл первый матч в сезоне. Он провел на льду 15 минут 40 секунд, нанес четыре броска в створ и завершил встречу с показателем полезности "-2". В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. За команду также выступает нападающий Иван Барбашев, он пропустил игру из-за травмы.

В турнирной таблице Западного дивизиона "Сент-Луис" занимает второе место, имея в активе 31 очко в 25 играх. "Лос-Анджелес" идет пятым, набрав 25 очков в 23 матчах. 9 марта "Сент-Луис" в гостях сыграет с "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" на выезде встретится с "Аризоной".

Тарасенко 29 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 508 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.