Хоккеист "Вашингтона" Уилсон дисквалифицирован на семь матчей за грубый силовой прием

По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его годовой зарплаты, 26-летний форвард столичной команды потеряет $311,8 тыс. Отстранение может быть обжаловано Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).

ТАСС, 7 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей за грубый силовой прием в матче регулярного чемпионата против "Бостона". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Матч команд прошел в ночь на субботу, победу одержал "Бостон" (5:1). Эпизод с участием защитника "Бостона" Брендона Карло и Уилсона произошел в конце первого периода. Защитник "Бостона" в углу площадки боролся за шайбу, Уилсон провел силовой прием и попал сопернику плечом в голову, которая была опущена. Карло с трудом поднялся с ног и не смог продолжить встречу, форвард "Вашингтона" не понес никакого наказания во время игры, позднее игрок "Бостона" был отправлен в больницу, но в субботу его отпустили домой.

Это пятая дисквалификация Уилсона в НХЛ с сентября 2017 года. Он также дважды был оштрафован. Последний раз Уилсон был дисквалифицирован на 20 матчей в октябре 2018 года за грубую игру против хоккеиста "Сент-Луиса" Оскара Сундквиста в предсезонном матче. После апелляции со стороны NHLPA отстранение было сокращено до 14 игр.

Уилсон сможет вернуться на лед 20 марта в матче против "Рейнджерс". В этом сезоне он набрал 17 очков (7 шайб + 10 передач) в 21 игре.