{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В матче "Урал" - "Уфа" не будут использоваться офсайдные линии VAR

Встреча пройдет на "Екатеринбург-Арене" 7 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Уфой" пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Урал" - "Уфа" пройдет на "Екатеринбург-Арене" 7 марта, начало игры - 14:00 мск.

"По причине неготовности стадиона не удалось вовремя провести калибровку офсайдных линий. В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Наличие компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций] и протокола VAR. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Урал" после 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Уфа" с 13 очками располагается на 15-й позиции.

Теги
Российский футбол
Хоккей в России
Хоккейные матчи с участием звезд спорта на льду Байкала планируют сделать ежегодными
В этом году матч состоится 8 марта в поселке Большое Голоустное
Читать полностью