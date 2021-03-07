В матче "Урал" - "Уфа" не будут использоваться офсайдные линии VAR

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Уфой" пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Урал" - "Уфа" пройдет на "Екатеринбург-Арене" 7 марта, начало игры - 14:00 мск.

"По причине неготовности стадиона не удалось вовремя провести калибровку офсайдных линий. В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Наличие компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций] и протокола VAR. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Урал" после 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Уфа" с 13 очками располагается на 15-й позиции.