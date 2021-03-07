Футболист Черышев через неделю может вернуться в общую группу

ТАСС, 7 марта. Российский футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев может вернуться в общую группу на следующей неделе. Такое мнение высказал отец игрока Дмитрий Черышев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее у российского футболиста была диагностирована мышечная травма.

"У Дениса все хорошо, чувствует себя нормально, с понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе, не хотим загадывать, но надеемся на это. Некомфортность в ноге ушла, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение", - сказал Дмитрий Черышев.

В текущем сезоне Черышев провел в составе испанской команды 14 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. В последний раз россиянин выходил на поле 24 января.