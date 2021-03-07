Экхофф победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Тестирование на COVID-19 обошлось российской лыжной сборной на чемпионате мира в €28 тыс.

Во время турнира спортсмены и обслуживающий персонал всех команд должны были сдавать ПЦР-тест раз в неделю и тест на антиген раз в два дня

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