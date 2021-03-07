Экхофф победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 7 марта. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в чешском городе Нове-Место.
Экхофф преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 28,0 секунды, норвежка допустила три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала немка Дениз Херрман (отставание - 24,0 секунды; 1 промах). Третье место заняла норвежка Марте Рёйселанн (+29,9; 3).
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 14-е место (+1.49,8; 3), Ульяна Кайшева пришла к финишу 21-й (+2.24,2; 3), Евгения Павлова - 23-й (+2.31,1; 1), Ирина Казакевич - 36-й (+2.57,2; 4), Лариса Куклина - 58-й (+6.30,2; 10).
В общем зачете Кубка мира лидирует Экхофф (923 очка), второе место занимает Рёйселанн (843), третье - шведка Ханна Эберг (798). Миронова располагается на 17-й строчке (382), Кайшева - на 23-й (295), Павлова - на 31-й (208), Казакевич - на 34-й (204), Куклина - на 41-й (148), Татьяна Акимова - на 68-й (32), Тамара Воронина - на 70-й (28), Анастасия Гореева - на 74-й (17). В зачете гонок преследования лидирующая тройка выглядит также - Экхофф (324), Рёйселанн (284), Эберг (235). Лучшей из россиянок является Миронова, идущая 21-й (97).
Этап в Нове-Место завершится в воскресенье мужской гонкой преследования.