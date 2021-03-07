Бывший арбитр ФИФА считает верным решение удалить игрока "Уфы" в матче против "Урала"

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Уфой" Сергей Лапочкин принял правильное решение, показав красную карточку одному из игроков гостевой команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Матч между "Уралом" и "Уфой" проходит в воскресенье на "Екатеринбург-Арене". После первого тайма счет не открыт. На 14-й минуте игры полузащитник гостевой команды Парфе Бизоза получил прямую красную карточку за то, что наступил на лежащего на газоне форварда хозяев поля Павла Погребняка.

"С моей точки зрения, абсолютно правильное решение судьи и совершенно непонятное решение футболиста "Уфы" сыграть в такой манере. В совершенно безобидной ситуации он серьезно нарушил правила. В целом со стороны арбитра была хорошая работа в первом тайме", - сказал Николаев.

В день игры служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что матч "Урал" - "Уфа" пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). "Думаю, что это не доставляет особых проблем работе бригады арбитров, потому что они всю жизнь работали без VAR. Думаю, им не составляет труда работать. В тех моментах, которые мы видим в игре, судьи принимают правильные решения в фиксации офсайда", - отметил собеседник агентства.

"Урал" после 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Уфа" с 13 очками располагается на 15-й позиции.