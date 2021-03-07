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Футбол в России

Бывший вратарь "Краснодара" Синицын рассказал о подробностях перехода в "Акрон"

Голкипер выступал за "Краснодар" с 2012 года

ТАСС, 7 марта. Голкипер Андрей Синицын заявил, что переход в тольяттинский футбольный клуб "Акрон" получился спонтанным. Комментарий вратаря приводит газета "Спорт-Экспресс".

Синицын стал игроком "Акрона" 25 февраля, перейдя в клуб в статусе свободного агента.

"В "Акрон" перешел спонтанно. 25 февраля, когда закрывалось окно, я сидел дома, уже смирился с тем, что до лета команду не найду. Вдруг в шесть вечера звонок, Игорь Пикущак, главный тренер "Акрона", предложил контракт до конца сезона, я подумал - почему нет? Других-то вариантов не было", - сказал Синицын.

После ухода из "Краснодара" Синицын провел сборы с "Ростовом": "Два сбора в Испании растянулись в общей сложности на 35 дней. Но когда ехал в "Ростов", иллюзий не питал. Мне сразу сказали: подписание контракта возможно только в том случае, если кто-то из вратарей уйдет. Впрочем, даже при таком раскладе стопроцентных гарантий никто не давал".

Синицын выступал за "Краснодар" с 2012 года, всего за клуб он провел 103 матча во всех турнирах, в которых пропустил 105 мячей.

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