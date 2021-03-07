Российская команда подала протест на действия норвежского лыжника Клебо на финише марафона

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российская команда подала протест против норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, в столкновении с которым на финише гонки с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате мира россиянин Александр Большунов сломал палку. Об этом ТАСС сообщил менеджер сборной России Юрий Чарковский.

В воскресенье Клебо стал победителем марафона, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен. Большунов в итоге финишировал с одной палкой и занял третье место. Большунов завоевал свою четвертую медаль на этом чемпионате мира. Ранее он завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и бронзу в командном спринте.