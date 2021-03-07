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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Российская команда подала протест на действия норвежского лыжника Клебо на финише марафона

Александр Большунов сломал палку на финишной прямой в борьбе с Клебо
Йоханнес Клебо (справа) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Йоханнес Клебо (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российская команда подала протест против норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, в столкновении с которым на финише гонки с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате мира россиянин Александр Большунов сломал палку. Об этом ТАСС сообщил менеджер сборной России Юрий Чарковский.

В воскресенье Клебо стал победителем марафона, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен. Большунов в итоге финишировал с одной палкой и занял третье место. Большунов завоевал свою четвертую медаль на этом чемпионате мира. Ранее он завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и бронзу в командном спринте.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды под названием Russian Ski Federation (RSF).

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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