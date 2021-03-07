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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунов заявил, что не собирается посещать церемонию награждения после марафона на ЧМ

На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 7 марта. Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не собирается посещать церемонию награждения после гонки с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В воскресенье Большунов финишировал в марафоне третьим. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

"Я думаю, все видят, что было, я сейчас пошел домой, пускай, что хотят, то и делают, потому что если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил [мне] Клебо, я даже не собираюсь сегодня на награждение, это было нечестно", - сказал Большунов.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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