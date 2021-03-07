"Кызылташ" разгромил команду "Фаворит - ВД Кафа" в 15-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. "Кызылташ" выиграл у команды "Фаворит - ВД Кафа" со счетом 3:0 в выездном матче 15-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Голы забили Рамиль Зарипов (47-я минута) и Вячеслав Пурак (74). Футболист хозяев Анрик Гаджиев на 56-й минуте отправил мяч в свои ворота.

В остальных матчах тура "Евпатория" выиграла на своем поле у "ТСК-Таврии", "Севастополь" дома победил "Океан", а "Гвардеец" оказался сильнее приехавшей в гости "Крымтеплицы". Все встречи завершились со счетом 1:0.

"Севастополь" занимает первое место в таблице чемпионата с 37 очками. Следом идут "Крымтеплица" (31), "Гвардеец" (27), "Евпатория" (24), "ТСК-Таврия" (18), "Кызылташ" (15), "Океан" (15), "Фаворит - ВД Кафа" (7).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).