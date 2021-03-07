{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Первая ракетка России Александрова проиграла 16-летней Гауфф на турнире в Дубае

Встреча завершилась в трех сетах

ТАСС, 7 марта. Россиянка Екатерина Александрова уступила американке Кори Гауфф в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Дубае.

На эту тему
Кудерметова выиграла у Павлюченковой в первом круге теннисного турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (10:8) в пользу 16-летней американки. В следующем круге получившая специальное приглашение на турнир Гауфф встретится с 12-й сеяной Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Александрова располагается на 33-м месте рейтинга WTA, что является лучшим результатом среди россиянок. На счету 26-летней теннисистки одна победа на турнирах под эгидой организации и четыре выхода в третий круг турниров серии Большого шлема.

Гауфф идет 38-й в мировом рейтинге, также выиграв один титул WTA. Она доходила до третьего круга Открытого чемпионата Австралии (2020) и Уимблдона (2019).

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

Теги
WTA
Футбол в России
Федун назвал "Краснодар" комфортной командой для "Спартака"
В воскресенье красно-белые победили со счетом 6:1
Читать полностью