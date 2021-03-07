"Манчестер Юнайтед" прервал 28-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Сити"

ТАСС, 7 марта. "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях со счетом 2:0 "Манчестер Сити" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Бруну Фернандеш (2-я минута, с пенальти) и Люк Шоу (50).

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение во всех турнирах с 20 ноября прошлого года, прервав беспроигрышную серию из 28 матчей. Победная серия команды Хосепа Гвардиолы составляла 21 матч. На своем поле "Манчестер Сити" проигрывал последний раз 27 сентября 2020 года, уступив в чемпионате "Лестеру" (2:5).

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает на протяжении 11 встреч во всех соревнованиях. Предыдущие три игры команды завершились нулевыми ничьими.

"Манчестер Сити" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата с 65 очками в 28 матчах. Команда Уле Гуннара Сульшера идет второй, набрав 54 очка.

В следующем туре "Манчестер Сити" 10 марта примет "Саутгемптон", "Манчестер Юнайтед" сыграет 14 марта дома с "Вест Хэмом".