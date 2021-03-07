Кузнецова и Павлюченкова опустились на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 7 марта. Российская теннисистка Светлана Кузнецова переместилась с 39-й на 41-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.

Также две позиции потеряла Анастасия Павлюченкова (c 41-й на 43-ю), на одну строчку опустилась Анна Блинкова (с 69-й на 70-ю), Екатерина Александрова (33), Вероника Кудерметова (34), Дарья Касаткина (58), Анастасия Потапова (88), Варвара Грачева (94) сохранили свои позиции.

В первой десятке не произошло перестановок. Лидирует австралийка Эшли Барти, второй идет победительница прошедшего в феврале Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака из Японии, третье место занимает румынка Симона Халеп.

Обновленная версия рейтинга:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;

4 (4). София Кенин (США) - 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;

7 (7). Серена Уильямс (США) - 4 915;

8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 810;

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 571..

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900;

34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 800...

41 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...

43 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

58 (58). Дарья Касаткина (Россия) - 1 295...

70 (69). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

88 (88). Анастасия Потапова (Россия) - 891...

94 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.