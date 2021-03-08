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Футбол во Франции

"Марсель" вылетел из Кубка Франции, проиграв команде из четвертого дивизиона

В матче 1/16 финала "Кане-Руссийон" дома обыграл "Марсель" со счетом 2:1

ТАСС, 8 марта. "Марсель" проиграл клубу "Кане-Руссийон" со счетом 1:2 в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жереми Постераро (21-я минута) и Йоан Бай (71), у проигравших отличился Аркадиуш Милик (38).

"Марсель" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2021 году команда одержала только три победы в 15 матчах. 2 февраля пост главного тренера команды покинул португалец Андре Виллаш-Боаш. 26 февраля было объявлено о назначении на эту должность аргентинца Хорхе Сампаоли.

"Кане-Руссийон" выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Франции. Клуб стал предпоследним участником 1/8 финала Кубка Франции, последний определится в матче между "Ниццей" и "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Игра состоится 8 марта (начало в 23:00 мск).

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