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Футбол в Испании

"Барселона" объявила о победе Лапорты на выборах президента клуба

В октябре прошлого года этот пост покинул сменивший в 2010 году Лапорту Хосеп Бартомеу, которому были предъявлены обвинения в коррупции
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 8 марта. Жоан Лапорта выиграл выборы президента футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды.

27 октября 2020 года пост президента покинул Хосеп Бартомеу. До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с ним в отставку ушли члены совета директоров клуба.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За этом время команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала один Кубок и три Суперкубка Испании. В 2010 году Лапорту на его посту сменил Бартомеу.

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Футбол в Испании
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