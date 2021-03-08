"Барселона" объявила о победе Лапорты на выборах президента клуба

ТАСС, 8 марта. Жоан Лапорта выиграл выборы президента футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды.
27 октября 2020 года пост президента покинул Хосеп Бартомеу. До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с ним в отставку ушли члены совета директоров клуба.
Baaaarça, Baaaarça, Baaaaarça!!! pic.twitter.com/8yeb4qNKKs— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021
Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За этом время команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала один Кубок и три Суперкубка Испании. В 2010 году Лапорту на его посту сменил Бартомеу.