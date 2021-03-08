Передача Свечникова помогла "Каролине" победить "Флориду" в матче НХЛ

ТАСС, 8 марта. "Каролина" обыграла "Флориду" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" отличились Винсент Трочек (16-я минута), Нино Нидеррайтер (25), Себастьян Ахо (41) и Уоррен Фёгеле (44). У "Флориды" шайбы забросили Маккензи Вигар (31) и Мэйсон Марчмент (50). В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативной передачей отметился российский форвард "Каролины" Андрей Свечников, набравший 20 (восемь шайб + 12 передач) очков в сезоне.

Российский форвард "Флориды" Григорий Денисенко не сумел отметиться результативными действиями, его партнер по команде, голкипер Сергей Бобровский остался в запасе.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Каролина" обогнала "Флориду" и поднялась на вторую строчку. После 24 матчей в активе "Каролины" 35 очков, "Флориды" - 34 очка. В следующем матче "Каролина" примет "Нэшвилл", "Флорида" в гостях сыграет с "Коламбусом". Обе игры состоятся 10 марта.

Также в понедельник "Бостон" на своей площадке уступил "Нью-Джерси" (0:1). Российский защитник гостей Дмитрий Куликов и форвард Михаил Мальцев не отметились результативными действиями. Форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев пропустил встречу.