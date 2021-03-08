Джокович начал рекордную, 311-ю неделю во главе мирового рейтинга

ТАСС, 8 марта. Сербский теннисист Новак Джокович сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Серб возглавляет рейтинг в общей сложности 311-ю неделю, тем самым официально обогнав швейцарца Роджера Федерера (310), который по итогам прошлой недели переместился с пятого на шестое место. Его обогнал грек Стефанос Циципас.

Россиянин Даниил Медведев сохранил третье место, в следующей версии рейтинга, которая будет опубликована 15 марта, он обгонит испанца Рафаэля Надаля и поднимется на вторую строчку. Победивший в воскресенье на турнире в нидерландском Роттердаме Андрей Рублев сохранил восьмую строчку, Карен Хачанов - 21-ю, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии - 2021 Аслан Карацев переместился с 44-й на 45-ю позицию.

Рейтинг ATP от 8 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 735;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 6 660;

6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 615;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 019;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 640;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 480...

21 (21). Карен Хачанов (Россия) - 2 290...

45 (44). Аслан Карацев (Россия) - 1 382.