Новый президент "Барселоны" заявил, что приложит все силы для сохранения Месси в команде

ТАСС, 8 марта. Избранный в воскресенье президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сделает все возможное для того, чтобы убедить аргентинского форварда Лионеля Месси остаться в клубе. Комментарий Лапорты приводит журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации портала Transfermarkt, контракт Месси истекает 30 июня 2021 года.

"Я буду разговаривать с Лионелем Месси, - сказал Лапорта. - Смогу ли я убедить его остаться? Это зависит от него, я сделаю все, что в моих силах и в рамках финансовых возможностей клуба, чтобы убедить его продолжить играть за "Барселону".

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем кубка и восьмикратным - суперкубка страны, По три раза он выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За этом время команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала один Кубок и три Суперкубка Испании.