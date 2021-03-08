{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайбы Овечкина и Орлова принесли "Вашингтону" победу над "Филадельфией" в матче НХЛ

Овечкин вышел на второе место по числу голов в гостевых матчах в истории НХЛ
Александр Овечкин и Дмитрий Орлов AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин и Дмитрий Орлов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 8 марта. "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Александр Овечкин (36-я минута), Дмитрий Орлов (40) и Ник Йенсен (45), который впервые отличился за "Вашингтон". У "Филадельфии" гол на счету Джоэля Фараби (12).

Овечкин забросил 714-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги. На шестой строчке располагается Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). Россиянин забросил 363-ю шайбу в выездных матчах и вышел на второе место в истории лиги, обогнав Стива Айзермана (362), первым идет Гретцки (402). В активе 35-летнего Овечкина теперь 18 (восемь шайб + 10 передач) очков в 20 матчах текущего сезона, 29-летнего Орлова, который был признан первой звездой матча, - две шайбы.

Российский вратарь гостей Илья Самсонов отразил 36 бросков, что является его вторым результат по числу отраженных бросков в карьере. Его одноклубник Евгений Кузнецов, а также защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметились результативными действиями.

"Вашингтон" идет вторым в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 32 очка в 24 играх. "Филадельфия" располагается на четвертой строчке, имея в активе 27 очков в 22 играх.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Нью-Джерси", "Филадельфия" - "Баффало". Обе игры состоятся 10 марта.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
НХЛ
"Питтсбург" выиграл у "Рейнджерс" в матче НХЛ. Малкин набрал два очка
Форвард "Рейнджерс" Бучневич сделал 100-ю результативную передачу в играх лиги
Читать полностью