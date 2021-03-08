Шайбы Овечкина и Орлова принесли "Вашингтону" победу над "Филадельфией" в матче НХЛ

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Александр Овечкин (36-я минута), Дмитрий Орлов (40) и Ник Йенсен (45), который впервые отличился за "Вашингтон". У "Филадельфии" гол на счету Джоэля Фараби (12).

Овечкин забросил 714-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги. На шестой строчке располагается Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). Россиянин забросил 363-ю шайбу в выездных матчах и вышел на второе место в истории лиги, обогнав Стива Айзермана (362), первым идет Гретцки (402). В активе 35-летнего Овечкина теперь 18 (восемь шайб + 10 передач) очков в 20 матчах текущего сезона, 29-летнего Орлова, который был признан первой звездой матча, - две шайбы.