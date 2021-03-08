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НБА

Команда Леброна Джеймса обыграла сборную Кевина Дюранта в Матче всех звезд НБА

Самым результативным игроком стал баскетболист "Милуоки" Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков

ТАСС, 8 марта. Сборная Леброна Джеймса победила команду Кевина Дюранта со счетом 170:150 в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Атланте.

Самым результативный игроком стал баскетболист команды Джеймса и "Милуоки" Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. В команде Дюранта Кайри Ирвинг ("Бруклин") сделал дабл-дабл (24 очка + 12 передач), больше всего очков набрал игрок "Вашингтона" Брэдли Бил (26). Дюрант ("Бруклин") пропустил матч из-за травмы, Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") набрал четыре очка.

Перед матчем прошли конкурсы, лучшим в трехочковых бросках стал баскетболист "Голден Стэйт" Стефен Карри, в конкурсе мастерства первенствовал литовец Домантас Сабонис ("Индиана"). В перерыве после второй четверти состоялся конкурс бросков сверху ("слэм-данков"), в нем победил Энферни Саймонс ("Портленд").

Матч всех звезд - 2022 пройдет в Кливленде 20 февраля.

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