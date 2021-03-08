Определились соперники российских баскетболисток на групповом этапе чемпионата Европы

ТАСС, 8 марта. Женская сборная России по баскетболу сыграет с командами Франции, Чехии и Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы 2021 года. Жеребьевка турнира прошла в понедельник.

Команды выступят в группе D. Группу А составили сборные Швеции, Белоруссии, Испании, Словакии, группу В - сборные Черногории, Сербии, Италии, Греции, группу С - сборные Боснии и Герцеговины, Словении, Турции и Бельгии.

Турнир состоится 17-27 июня во Франции и Испании. Матчи группы D пройдут во французском Страсбурге.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующим победителем является команда Испании, выигравшая в финале у француженок.