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Сборные по баскетболу

Определились соперники российских баскетболисток на групповом этапе чемпионата Европы

Сборная России встретится с командами Франции, Чехии и Хорватии
Баскетболистки сборной России EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Баскетболистки сборной России
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 8 марта. Женская сборная России по баскетболу сыграет с командами Франции, Чехии и Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы 2021 года. Жеребьевка турнира прошла в понедельник.

Команды выступят в группе D. Группу А составили сборные Швеции, Белоруссии, Испании, Словакии, группу В - сборные Черногории, Сербии, Италии, Греции, группу С - сборные Боснии и Герцеговины, Словении, Турции и Бельгии.

Турнир состоится 17-27 июня во Франции и Испании. Матчи группы D пройдут во французском Страсбурге.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующим победителем является команда Испании, выигравшая в финале у француженок.

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