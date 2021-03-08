"Локомотив" обыграл "Арсенал" и прервал безвыигрышную восьмиматчевую серию на выезде

ТУЛА, 8 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:0 обыграл тульский "Арсенал" в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе столичного клуба голы забили Федор Смолов (71-я минута), Мурило (75) и Рифат Жемалетдинов (85). Смолов забил четвертый гол в нынешнем сезоне и впервые отличился с 27 сентября прошлого года.

"Локомотив" прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию на выезде во всех турнирах (три ничьи, пять поражений) и обыграл "Арсенал" в Туле впервые с 16 апреля 2017 года, тогда москвичи одержали победу со счетом 3:0. Тульский клуб же продлил серию без побед в чемпионате России до десяти матчей (восемь поражений, две ничьи).

В турнирной таблице чемпионата страны столичный клуб с 34 очками в 21 матче располагается на седьмой строчке. "Арсенал" занимает 15-е место, набрав 14 очков.

В следующем туре подопечные Марко Николича 14 марта примут "Сочи". Команда из Тулы днем ранее дома сыграет с московским ЦСКА.