"Локомотив" обыграл "Арсенал" и прервал безвыигрышную восьмиматчевую серию на выезде

ТУЛА, 8 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:0 обыграл тульский "Арсенал" в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе столичного клуба голы забили Федор Смолов (71-я минута), Мурило (75) и Рифат Жемалетдинов (85). Смолов забил четвертый гол в нынешнем сезоне и впервые отличился с 27 сентября прошлого года.
"Локомотив" прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию на выезде во всех турнирах (три ничьи, пять поражений) и обыграл "Арсенал" в Туле впервые с 16 апреля 2017 года, тогда москвичи одержали победу со счетом 3:0. Тульский клуб же продлил серию без побед в чемпионате России до десяти матчей (восемь поражений, две ничьи).
В турнирной таблице чемпионата страны столичный клуб с 34 очками в 21 матче располагается на седьмой строчке. "Арсенал" занимает 15-е место, набрав 14 очков.
В следующем туре подопечные Марко Николича 14 марта примут "Сочи". Команда из Тулы днем ранее дома сыграет с московским ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Спартак
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Динамо
|21
|11
|3
|7
|28-22
|36
|6
|Ростов
|21
|10
|4
|7
|26-22
|34
|7
|Локомотив
|21
|10
|4
|7
|26-25
|34
|8
|Краснодар
|21
|9
|4
|8
|38-27
|31
|9
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|10
|Химки
|21
|8
|5
|8
|26-31
|29
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|21
|4
|11
|6
|18-25
|23
|13
|Ротор
|21
|4
|6
|11
|12-31
|18
|14
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|15
|Арсенал
|21
|3
|5
|13
|17-37
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13