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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Арсенал" и прервал безвыигрышную восьмиматчевую серию на выезде

Федор Смолов впервые забил с сентября прошлого года
Федор Смолов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТУЛА, 8 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:0 обыграл тульский "Арсенал" в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе столичного клуба голы забили Федор Смолов (71-я минута), Мурило (75) и Рифат Жемалетдинов (85). Смолов забил четвертый гол в нынешнем сезоне и впервые отличился с 27 сентября прошлого года.

"Локомотив" прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию на выезде во всех турнирах (три ничьи, пять поражений) и обыграл "Арсенал" в Туле впервые с 16 апреля 2017 года, тогда москвичи одержали победу со счетом 3:0. Тульский клуб же продлил серию без побед в чемпионате России до десяти матчей (восемь поражений, две ничьи).

В турнирной таблице чемпионата страны столичный клуб с 34 очками в 21 матче располагается на седьмой строчке. "Арсенал" занимает 15-е место, набрав 14 очков.

В следующем туре подопечные Марко Николича 14 марта примут "Сочи". Команда из Тулы днем ранее дома сыграет с московским ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА21124537-1940
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Ростов21104726-2234
7Локомотив21104726-2534
8Краснодар2194838-2731
9Рубин2094726-2531
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал21411618-2523
13Ротор21461112-3118
14Уфа21351315-3314
15Арсенал21351317-3714
16Тамбов21341414-3413

 

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