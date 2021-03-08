Юмашева: проведение Суперкубка позволит расширить географию женского футбола в России

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организация и проведение Суперкубка России является хорошим поводом для расширения географии женского футбола. Такое мнение ТАСС высказала председатель комитета женского футбола Российского футбольного союза Полина Юмашева.

Матч за Суперкубок России среди женских команд был сыгран впервые, за трофей боролись действующий чемпион страны ЦСКА и обладатель Кубка России "Локомотив". Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу футболисток "Локомотива".

"Сегодняшний матч начинает новую традицию - ежегодно матч за Суперкубок будет открывать и новый сезон, и, мы надеемся, новую географию для женского футбола России. Сегодня была отличная игра, напряженная борьба - обе команды показали волю к победе и бились до финального свистка. Мы поздравляем женский футбольный клуб "Локомотив" с победой и титулом обладателя первого в истории Лига Ставок Суперкубка России по футболу среди женских команд", - сказала Юмашева.