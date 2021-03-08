Фомина считает, что матч за Суперкубок России поможет развитию женского футбола

"Локомотив" обыграл со счетом 1:0 столичный ЦСКА в матче за Лига Ставок - Суперкубок России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Такой матч прошел впервые в истории и открыл сезон-2021.

"Мне кажется, для развития футбола это отличный шаг, единственное, подвели немножко погода и поле, а в целом все хорошо", - сказала Фомина. Игрок "Локомотива" Алсу Абдуллина также поддержала идею проведение такого матча. "Отличная идея, думаю, что это хорошее начало развития женского футбола именно в России", - сказала она.

По словам Фоминой, команды находились в равных условиях. Из-за качества газона ее подопечным удалось реализовать не все тактические задумки. "Не было такого красивого футбола, и тактически не все, может быть, вещи получались. Выиграл сильнейший - тот, кто сегодня лучше готов, кто сегодня реализовал те моменты, которые создал", - добавила Фомина.

Она отметила, что в предстоящем сезоне перед командой стоит задача вновь попасть в Лигу чемпионов, "Локомотив" будет стремиться завоевать золотые медали суперлиги.

"Локомотив" в декабре выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче по пенальти ЦСКА (основное время - 0:0, пенальти - 4:2). Команда основана в 2018 году. Она дважды становилась серебряным призером чемпионата России (2019, 2020).